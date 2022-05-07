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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını taraftara açık antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe, yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını, taraftara açık gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Ülker Stadyumu'ndaki antrenmana yaklaşık 20 bin taraftar katıldı.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını taraftara açık antrenmanla tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fenerbahçe, yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, taraftara açık antrenman gerçekleştirdi. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen antrenmana yaklaşık 20 bin taraftar katıldı. Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Uğur Dündar ve YDK üyeleri de antrenmanı takip etti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda futbolcular ve teknik heyet, 5 yıldızlı Fenerbahçe armasının bulunduğu beyaz tişörtler ile sahaya çıktı. Sarı-lacivertli futbolcular, antrenman öncesinde 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası ile poz verdi. Meşaleler yakarak tezahüratlarda bulunan taraftarların çağrıları üzerine tribünlere yönelen futbolcular, taraftarı selamladı. Öte yandan taraftarlar açtıkları bir pankartla Trabzonspor'a gönderme yaptı. Maraton tribününde ise "2010-2011 Şampiyonu Şerefiyle Fenerbahçe'dir ve Herkes Haddini Bilecek" ifadelerinin kullanıldığı pankart yer aldı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, bu idmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas ve koşu çalışmaları ile sürdü. Sarı-lacivertliler çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Szalai, Pelkas, Crespo, Kim Min-Jae ve Arda Güler sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer almadı. 

Antrenmanın bitmesinin ardından ise bazı futbolcular, giydikleri tişörtleri taraftara hediye etti.

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