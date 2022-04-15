Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini aldı!

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisinin 5,5 milyon euro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Diego Rossi’nin bonservisinin 5.5 milyon avro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 2025’e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır.

Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.