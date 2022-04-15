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Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini aldı

Sarı-lacivertli kulüp, 5,5 milyon avro karşılığında bonservisini aldığı Uruguaylı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini aldı

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımında kiralık olarak forma giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'nin bonservisini aldı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, sarı-lacivertli takımda sezon başından itibaren kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin 5 milyon 500 bin avro karşılığında alınması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalındığı belirtildi.

Açıklamada, Diego Rossi ile 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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