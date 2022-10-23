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Fenerbahçe eski futbolcusu Stevic: Hiçbir derbi İstanbul'daki ile karşılaştırılamaz

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Sırp futbolcu Miroslav Stevic, kariyerinde birçok derbide yer aldığını, ancak İstanbul'daki derbilerin başka derbilerle karşılaştırılamayacağını söyledi.
Fenerbahçe eski futbolcusu Stevic: Hiçbir derbi İstanbul'daki ile karşılaştırılamaz

Uzun yıllar yeşil sahalarda top koşturan ardından kariyerine teknik direktör olarak devam eden Stevic, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6.0 yendiği derbide sarı-lacivert formayı giyenlerden birisi olduğunu belirtti.

Stevic, Fenerbahçe'de 2002-2003 sezonunda forma giydiğini anımsatarak, Türk futbolunun önemli isimleriyle aynı soyunma odasını paylaşma fırsatı bulduğu için memnun olduğunu ifade etti.

Kariyerinde Kızılyıldız-Partizan, Bayern Münih-Borussia Dortmund gibi birçok derbide forma giydiğine işaret eden Stevic, "Ama hiçbir derbi İstanbul'daki ile karşılaştırılamaz. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaların verdiği hissi anlatmaya kelimeler yetmez. Bu nedenle 6.0'lık galibiyet Fenerbahçelilerin her zaman için kalbinde kalacak." dedi.

"Akyel muhteşem bir defans oyuncusuydu"

Eski Yugoslavya'nın milli takımında oynayan ve Yugoslavya'nın dağılmasıyla futbol kariyerine Almanya'da devam eden Stevic, Yugoslavya takımıyla önemli başarılar elde ettiklerini aktardı.

Stevic, hem bölge hem de Avrupa futbolundan birçok önemli isimle tanışma ve çalışma fırsatı bulduğunu ifade ederek, eski milli futbolcu Fatih Akyel'in de hatıralarında önemli bir yer kapladığını belirtti.

Akyel'in muhteşem bir defans oyuncusu olduğunu söyleyen Stevic, "Ama her an patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Almanya'daki kariyeri de bu nedenle çabuk bitti. Bochum'a geçtikten kısa bir süre sonra teknik direktörle anlaşmazlık yaşadığını duydum." dedi.

Borussia Dortmund forması da giyen Stevic, en son 1860 München'de teknik direktör olarak görev yaptı.

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