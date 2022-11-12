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Fenerbahçe, evinde Giresunspor'a mağlup oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe, evinde Giresunspor'a mağlup oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kaybetti.
Valencia, Fenerbahçe'yi öne geçirdi

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin golünü 19. dakikada penaltıdan Enner Valencia kaydetti. Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Ekvadorlu futbolcu, gol sayısını 13'e çıkardı.

Sainz, attığı iki golle galibiyeti getirdi

Konuk ekip Giresunspor'un gollerini ise 71. ve 83. dakikada Borja Sainz kaydetti. Giresunspor'un ikinci golünde Serdar Aziz dengesini kaybederken, Sainz Altay'ı da geçtikten sonra topu ağlara gönderdi.

Pedro, kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Joao Pedro, 40. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Fenerbahçe'nin beş maçlık galibiyet serisi sona erdi

Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe'nin serisi sona erdi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 29 puanda kaldı. Giresunspor, 15 puana yükseldi.

Fenerbahçe, Dünya Kupası arası sonrası Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Giresunspor, Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

 

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