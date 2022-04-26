  • BIST 2.418,30
  • Altın 906.692
  • Dolar 14.7942
  • Euro 15.7363
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 19 °C
»

Fenerbahçe, Gaziantep FK mesaisine devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Gaziantep FK mesaisine devam etti

Can Bartu Tesislerinde koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçın yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel çalışmalarını salonda sürdürürken, Mert Hakan Yandaş günü saha çalışmalarıyla geçirdi. Sakatlıkları devam eden Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai’nin ise tedavilerine devam edildi. 

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor şampiyonluk özlemine son vermek istiyor26 Nisan 2022 Salı 13:28
  • Şampiyonluk maçı için Trabzon'daki otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor26 Nisan 2022 Salı 13:27
  • Celtics, Nets'i eleyerek yarı finale yükseldi26 Nisan 2022 Salı 13:27
  • Beşiktaş'ta Valerien Ismael de puan kayıplarına çare olamadı26 Nisan 2022 Salı 13:26
  • Manchester City-Real Madrid maçı şifresiz!26 Nisan 2022 Salı 13:00
  • İlkay Gündoğan, Süper Lig'e yeşil ışık yaktı! İşte gönlündeki takım26 Nisan 2022 Salı 10:31
  • Trabzon'a 'şampiyonluk' akını26 Nisan 2022 Salı 10:06
  • Spor Toto Süper Lig'de görünüm26 Nisan 2022 Salı 09:30
  • Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti25 Nisan 2022 Pazartesi 20:55
  • Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı25 Nisan 2022 Pazartesi 19:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti