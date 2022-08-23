Fenerbahçe, gollü galibiyetle liderliğe yükseldi

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yendi.

4. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun ortasında altıpasta Dzyuba topa dokunamadı. Atağın devamında Lincoln Henrique topu kornere gönderdi.

14. dakikada duran top organizasyonunda meşin yuvarlağın başına geçen Lincoln Henrique, solda müsait durumda Ferdi Kadıoğlu'nu gördü. Ferdi'nin bekletmeden penaltı noktası civarına ortasında, Arao'nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

17. dakikada Emre Mor'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Valencia, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, 19. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Penaltı noktasında topun başına gelen Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

23. dakikada Lincoln Henrique'nin yaklaşık 30 metreden sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içi sol çaprazda Szalai'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta rakip savunmada Samet Akaydın'ın hatasında Serdar Dursun'dan seken topla orta alanda buluşan Valencia, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürdükten sonra kaleciden de kurtardığı topu ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada Serdar Dursun'un pasıyla ceza sahasına giren Emre Mor'un sağ çaprazdan şutunda, top yandan auta çıktı.

47. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası dışından Serdar Dursun'un şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazda Lincoln Henrique'nin önünde kaldı. Lincoln'ün bekletmeden yerden penaltı noktası civarına çıkardığı topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 3-0

53. dakikada soldan Lincoln Henrique'nin ortasında arka direkte topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişine sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Aynı dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Belhanda'nın savunma arkasına ara pasına hareketlenen Onyekuru, ceza sahası içinde Szalai tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada topun başına geçen Belhanda, kaleci Altay'ı ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 3-1

60. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Onyekuru'nun yerden şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

61. dakikada Adana Demirspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Emre Mor, 3 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına girdi. Emre'nin şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

65. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya şutunda, kaleci Altay topu son anda çeldi. Atağın devamında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

66. dakikada Adana Demirspor farkı bire indirdi. Savunmada Szalai'nin hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, Lemos'tan sıyrıldıktan sonra son anda Altay'ın üzerinden topu içeri çevirdi. Kale çizgisi üzerinde Dzyuba meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-2

83. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sağdan Rossi'nin kullandığı duran topta arkaya aşırılan meşin yuvarlak, ceza sahası içi sol çaprazda Alioski'nin önünde kaldı. Bu oyuncu, kontrol ettiği meşin yuvarlağı güzel bir vuruşla filelerle buluşturdu: 4-2.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, liderliğe yükseldi

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 20. dakikada penaltı vuruşundan Enner Valencia'nın golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 41. dakikada yine Valencia'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarının hemen başında Miha Zajc ile farkı 3'e çıkardı. Fenerbahçe'nin 3. golünden sonra Adana Demirspor etkili oynadı. 56. dakikada Belhanda'nın penaltı vuruşundan attığı golle morallenen konuk ekip, 66. dakikada Dzyuba'nın golüyle farkı bire indirdi. Oyuncu değişiklikleriyle toparlanan Fenerbahçe, 83. dakikada yeni transferi Ezgjan Alioski'nin golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 7'ye yükselten sarı-lacivertliler, averajla liderlik koltuğuna oturdu.