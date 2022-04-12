Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla idman sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.
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