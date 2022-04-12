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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33’üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla idman sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.

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