  • BIST 4.105,46
  • Altın 984.957
  • Dolar 18.6091
  • Euro 18.2087
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Fenerbahçe grup lideri

UEFA Avrupa Ligi son grup mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup etti ve grupta lider olarak son 16'ya kaldı.
Fenerbahçe grup lideri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son hafta karşılaşmasında Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Polonya'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı.

Galibiyet golleri Arda ve Arao'dan

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arda Güler ve 45+2. dakikada Willian Arao kaydetti.

Arao'nun golünde de asisti yapan isim olan Arda Güler, 17 yaş 251 günle Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncusu olma unvanını elde etti.

Kiev 10 kişi kaldı

Öte yandan Dinamo Kiev, Illia Zabarnyi'nin 68. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Fenerbahçe grubu lider bitirdi

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, grupta 14 puana yükseldi. Dinamo Kiev ise 1 puanda kaldı.

Liderlik için Rennes ile yarışan Fenerbahçe, Fransız ekibinin AEK Larnaca ile sahasında 1-1 berabere kalmasının ardından 2 puan önde, 14 puanla grubu lider tamamladı.

Rennes 12 puanla ikinci olurken, AEK Larnaca 5 puanla UEFA Konferans Ligi'ne gitti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Kupası için gelecek ziyaretçilere hadisi şerif anlatılacak02 Kasım 2022 Çarşamba 09:48
  • Tarihi başarılarla dolu Juventus 125 yaşında01 Kasım 2022 Salı 16:17
  • Dünya Kupası'nda forma giyecek en değerli 10 isim belli oldu01 Kasım 2022 Salı 12:29
  • Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka: 100-8831 Ekim 2022 Pazartesi 23:54
  • Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti31 Ekim 2022 Pazartesi 16:13
  • Batshuayi hat-trick yaptı: Fenerbahçe farklı kazandı31 Ekim 2022 Pazartesi 09:37
  • Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup etti30 Ekim 2022 Pazar 23:19
  • F1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in30 Ekim 2022 Pazar 11:51
  • Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti29 Ekim 2022 Cumartesi 09:20
  • Beşiktaş Kulübü Şenol Güneş'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı28 Ekim 2022 Cuma 11:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti