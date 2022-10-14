Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi. AEK Arena'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Joao Pedro ve 80. dakikada Michy Batshuayi penaltıdan kaydetti. AEK Larnaca'nın tek golünü ise 52. dakikada Trickovski penaltıdan attı.

Fenerbahçe'de 86. dakikada Valencia penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10'a yükselti ve gruptan çıkmayı garantiledi. AEK Larnaca ise 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Fenerbahçe sahasında Rennes'i, AEK Larnaca da sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi

Temsilcimiz Fenerbahçe, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi. Fenerbahçe'nin grubu lider mi yoksa ikinci sırada mı bitireceği oynanacak diğer maçlar sonunda belli olacak.