Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

Batshuayi, hat-trick yaptı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada penaltıdan ve 49. dakikada ve 88. dakikada Michy Batshauyi, 36. dakikada İrfan Can Kahveci ve 86. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Fenerbahçe'de 3 gol atan Michy Batshuayi ayrıca Enner Valencia'nın golünde asisti yapan isim oldu.

İstanbulspor'un golleri Topalli'den geldi

İstanbulspor'un golleri ise 48 ve 67. dakikalarda Jetmir Topalli'den geldi.

Fenerbahçe üst üste 4. galibiyetini aldı

Ligde 11 maç oynayan Fenerbahçe, bu galibiyetle arka arkaya 4. kez kazandı ve puanını 26'ya çıkardı. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.

Fenerbahçe, perşembe günü deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak ve ardından ligde sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. İstanbulspor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.