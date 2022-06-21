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Fenerbahçe Jan Vesely ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2014-2015 sezonundan bu yana takımda forma giyen Jan Vesely ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Jan Vesely ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, 2014-2015 sezonundan bu yana forma giyen Jan Vesely ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2014-15 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Jan Vesely ile yollarımız ayrılmıştır.

Değerli sporcumuz, sona eren sözleşmesinin yenilenmesi için uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından kariyerinde yeni bir maceraya atılmak istediğini Kulübümüze iletmiştir.

Formamızı giydiği süre boyunca takım kimliğimizin en önemli parçalarından biri olan ve Fenerbahçe Beko’nun sembol isimlerinden biri haline gelen Jan Vesely, adını Fenerbahçe basketbol tarihine altın harflerle yazdırmıştır.

Kıymetli sporcumuzun Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar, camiamız tarafından hiçbir zaman unutulmayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Vesely’i her zaman en içten şekilde ağırlamaya devam edecektir.

Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasındaki yerini çoktan almış olan Jan Vesely’e, Kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz. Jan Vesely, unutma ki formamıza iz bırakanlar unutulmazlar…”

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