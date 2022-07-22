Fenerbahçe, Joao Pedro'yu kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro'yu kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Pedro'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Cagliari Kulübü'ne transfer bedeli olarak 4 milyon 680 bin avro ödeneceği aktarıldı. Ayrıca futbolcunun ilk sezonda sergileyeceği performansa bağlı olarak en fazla 487 bin 500 avro bonus bedelinin Cagliari'ye ödeneceği ifade edildi.

Joao Pedro, Fenerbahçe'ye gelerek en iyi tercihi yaptığını düşünüyor

Joao Pedro, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamalarda, çok büyük bir kulübe geldiğini belirterek, ''Gerçekten büyük bir mutluluk yaşıyorum. Burası eşsiz bir kulüp. Kariyerim için de önemli bir fırsat. En iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım." diye konuştu.

Pedro, sarı-lacivertli taraftarlara da "Birlikte çok mutlu olacağız." mesajını gönderdi.