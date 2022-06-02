Fenerbahçe KAP'a bildirdi! işte Jorge Jesus'un maliyeti...

Fenerbahçe, 3 Milyon euro karşılığında Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den KAP'A yapılan açıklamada, "Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4’ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak."
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