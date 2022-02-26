Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak günü bireysel çalışmalar eşliğinde geçirdi.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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