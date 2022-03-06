  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Fenerbahçe Kulübünden '1959 öncesi şampiyonluklar' için yeni çağrı

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonluklar için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yapalı 1 yıl olduğunu ancak hala bir cevap alınamadığını hatırlattı.
Fenerbahçe Kulübünden '1959 öncesi şampiyonluklar' için yeni çağrı

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 1959 öncesi oynatılan ulusal turnuvalarda kazanılan şampiyonlukların tanınması talebi tekrarlandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig'e dahil edilerek, bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için TFF'ye yaptığımız resmi başvurunun üzerinden bugün itibarıyla 1 yıl (365 gün) geçti. 1959 öncesi dönemde, bizzat kendileri tarafından ulusal olarak oynatılarak kazandığımız 9 şampiyonluğumuzun TFF tarafından resmiyet kazanmasını bekliyoruz."

"TFF kayıtlarında, yakın geçmişte bir kulüp için bu şampiyonlukların tanınmasının örneği açıkça ortada dururken, bugün aynı hakka sahip başta kulübümüz olmak üzere hiçbir kulübün hakkı yok sayılamaz." denilirken, şu görüşlere yer verildi:

"Hiçbir bahane, alınan şampiyonlukları ve tarihi saklayamaz. Cevabı geciktirmek bu tarihi yok sayamayacağı gibi, cevapsız geçen her gün, bu konuda başvuru yapan birçok kulübün haklılığını daha da perçinlemek anlamına gelmektedir. TFF'nin vereceği bu karar, aynı zamanda 1923 yılında kurulmuş olan kendi tarihine, Türk futbolunun tarihine ve Cumhuriyet tarihimize sahip çıkmak anlamına gelmektedir. Her ne şartta olursa olsun, gündem ve puan durumundan bağımsız şekilde haklı davamızın takipçisi olmaya ve bizimle birlikte şampiyonlukları tescil edilmeyen kulüplerin de bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz. Türk futbol tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihidir ve 1959 yılından ibaret değildir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • La Liga lideri Real Madrid evinde farklı kazandı06 Mart 2022 Pazar 10:39
  • Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf Müslüman olduğunu açıkladı05 Mart 2022 Cumartesi 16:37
  • Yeni Malatyaspor 3 puanı tek golle aldı05 Mart 2022 Cumartesi 11:45
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek05 Mart 2022 Cumartesi 09:55
  • Galatasaray kafilesi, Konya'da04 Mart 2022 Cuma 19:37
  • THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının yeri değişti04 Mart 2022 Cuma 15:17
  • Şampiyon motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni sezona hazırlanıyor04 Mart 2022 Cuma 13:43
  • Trabzonspor İstanbul takımlarına kaybetmedi04 Mart 2022 Cuma 11:13
  • Futbol'da haftanın programı04 Mart 2022 Cuma 10:53
  • MotoGP'de 2022 sezonu yarın Katar'da başlıyor04 Mart 2022 Cuma 10:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti