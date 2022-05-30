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Fenerbahçe Lassina Traore ile her konuda anlaştı

Ukrayna basını, Fenerbahçe’nin Lassina Traore’yi kiralamak için Shakhtar ile anlaşmaya vardığını yazmıştı. Yönetim, 21 yaşındaki golcünün transferi için Jesus'un onayını bekliyor.
Fenerbahçe Lassina Traore ile her konuda anlaştı

Fenerbahçe’nin transferdeki en önemli hedefi, gol sıkıntısı çekmeyecek üst düzey bir forvete imza attırmak. Bunun için arayış sürerken yönetim, ‘fırsat ve geleceğe yatırım transferi’ olarak da Lassina Traore’yi gündemine almıştı.

Ukrayna basını ile Afrika’dan çeşitli kaynaklar, Fenerbahçe’nin golcü oyuncuyu kiralamak için Shakhtar ile el sıkıştığını, Şampiyonlar Ligi bileti alınması halinde transferin gerçekleşeceğini yazmıştı. Sarı-Lacivertliler ligi 2. tamamladı ve hedefine ulaştı. Ancak yönetim, Traore konusunda adım atmadan önce Jorge Jesus’un vereceği kararı bekliyor. Eğer tecrübeli teknik adam, yeni sezonda sık sık çift forvetli diziliş tercih ederse, kaliteli bir golcünün yanı sıra Traore transferi de gerçekleşebilir.

Genç oyuncu, geçen yaz 10 milyon Euro’ya Ajax’tan Shakhtar’a transfer olmuştu. Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması sonrası ülke futbolu durma noktasına gelince, Shakhtar’ın yabancı oyuncuları kulüpten ayrılmıştı. 

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