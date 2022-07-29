Fenerbahçe, Luan Peres'in maliyetini açıkladı

Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Luan Peres'in maliyetini açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Peres için kulübü Marsilya'ya 5 milyon 225 bin Euro ödeneceği ifade edildi. Öte yandan anlaşmada Brezilyalı stoper ve takımın performansına göre 237 bin 500 Euro da bonus maddesi bulunuyor.
Brezilyalı futbolcu, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de yer aldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
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