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Fenerbahçe, Rezerv Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup oldu

Fenerbahçe, Rezerv Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, Rezerv Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup oldu

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekibin A takım kadrosunda yer alan İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak ve Tiago Çukur gibi isimler ilk 11'de başladı. Kasımpaşa, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçı 3-0 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 2'nci haftayı da puan alamadan kapattı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Teknik Menajeri Mehmet Aurelio ile Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Direktörü Tahir Karapınar da izledi.

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