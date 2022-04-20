Fenerbahçe, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştiirilen antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Shakhtar Donetsk maçında görev alan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Ayrıca Dimitris Pelkas ile Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Attila Szalai günü tedavi ile geçirdi.

Sarı lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve Rize'ye hareket edecek.