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Fenerbahçe Safiport Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında yarın Letonya ekibi TTT Riga ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Safiport Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, çeyrek final ilk maçını 77-56 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. Fenerbahçe, yarın rakibine üstünlük kurması halinde seride durumu 2-0 yapacak ve üst üste 2. kez Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak.

TTT Riga'nın sahadan galip ayrılması durumunda seri üçüncü ve son maça uzayacak. Gerekmesi halinde üçüncü müsabaka ise 16 Mart Çarşamba günü yine Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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