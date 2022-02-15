Fenerbahçe-Slavia Prag maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.
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