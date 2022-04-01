  • BIST 2.251,34
  • Altın 909.317
  • Dolar 14.692
  • Euro 16.2441
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, rakibine üstünlük kurduğu takdirde galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.

Geride kalan 30 haftada hanesine 53 puan yazdıran Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Yukatel Kayserispor ise haftaya 14. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İki maçlık cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş ve sakatlıklarını atlatan Ferdi Kadıoğlu ile Attila Szalai'nin ise kadroda yer alması bekleniyor.

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Kim Min-jae ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dört futbolcu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide takımdaki yerlerini alamayacak.

52. randevu
İki takım arasında ligde oynanan 51 müsabakada Fenerbahçe 31, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 11 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım 112 kez fileleri havalandırdı, sarı-kırmızılı ekip ise 53 gol kaydetti.

Kayseri'deki maçlar
Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'a 26. kez konuk olacak.

İki takım arasında Kayseri'de oynanan 25 lig maçında Fenerbahçe 12 galibiyet aldı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı. Kayserispor ise 6 kez sahadan galip ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 39 gol kaydetti, Kayserispor ise 22 kez ağları sarstı.

Tarihe geçen sonuçlar
Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek01 Nisan 2022 Cuma 10:41
  • ING Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta programı01 Nisan 2022 Cuma 10:03
  • Futbolda haftanın programı01 Nisan 2022 Cuma 09:47
  • Yasemin Adar Yiğit 5. kez Avrupa şampiyonu01 Nisan 2022 Cuma 09:42
  • Millli güreşçi Evin Demirhan Yavuz Avrupa şampiyonu oldu01 Nisan 2022 Cuma 09:41
  • Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı31 Mart 2022 Perşembe 22:41
  • Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti31 Mart 2022 Perşembe 20:47
  • Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam etti31 Mart 2022 Perşembe 18:54
  • Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalacak!31 Mart 2022 Perşembe 15:09
  • Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i konuk edecek31 Mart 2022 Perşembe 11:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti