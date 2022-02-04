Fenerbahçe, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, zorlu rakibi karşısında galibiyet elde ederek çıkış yakalamak istiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 37 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısıdna 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır ve Diego Rossi'nin durumuna ise teknik heyet karar verecek.

Ozan Tufan görev verilmesi durumunda kadroda olacak

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı ve sezonun kalan bölümü için geri çağırdığı Ozan, görev verilmesi halinde yeniden formasını giyebilecek.

5 futbolcu kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Filip Novak, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki GZT Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

28. randevu

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 10 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 31 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe evinde üstün

Fenerbahçe, rakibiyle sahasında oynadığı maçlarda ciddi bir üstünlük yakaladı.

Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de oynadığı 13 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda oynanan 2 lig maçı berabere sonuçlandı. Medipol Başakşehir deplasmanda tek galibiyetini ise 2017-2018 sezonunda elde etti.

Ülker Stadı'nda oynanan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 9 gol kaydetti.