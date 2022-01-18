  • BIST 2.080,30
  • Altın 782.50145
  • Dolar 13.5095
  • Euro 15.4064
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -5 °C
»

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Altay'ı konuk edecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Altay'ı ağırlayacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Altay'ı konuk edecek

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde geride kalan 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'de 14 maçtır galip gelemeyen, son 6 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 5 eksik
Fenerbahçe'de Altay müsabakası öncesi eksik oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia ile bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır'ın kadroda yer alması beklenmiyor.

5 futbolcu ceza sınırında
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, yarın 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı17 Ocak 2022 Pazartesi 13:50
  • Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm17 Ocak 2022 Pazartesi 11:53
  • Cem Bölükbaşı ilkleri başarmanın peşinde17 Ocak 2022 Pazartesi 11:52
  • Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün dönüşü17 Ocak 2022 Pazartesi 11:09
  • Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı17 Ocak 2022 Pazartesi 10:16
  • NBA lideri Suns üst üste 3. maçını kazandı17 Ocak 2022 Pazartesi 10:16
  • Sınır dışı edilen Novak Djokovic, Avustralya'ya 3 yıl giremeyecek17 Ocak 2022 Pazartesi 09:11
  • Novak Djokovic, Avustralya'dan ayrıldı16 Ocak 2022 Pazar 16:30
  • Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, İspanya'da en iyi derecesini elde etti16 Ocak 2022 Pazar 15:22
  • Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak16 Ocak 2022 Pazar 14:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti