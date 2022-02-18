Fenerbahçe teknik direktörü Kartal: Bu turu geçebileceğimizi düşünüyoruz

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımına 3-2 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, rövanşta rakiplerini yenerek turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, maça iki takımın da dengeli başladığını vurgulayarak, "Beklediğimiz gibi fizik gücü yüksek bir takımla karşılaştık. İlk yarı sonunda beklemediğimiz bir gol yedik. Reaksiyon veremedik. İkinci yarıya iyi başladık. Yaptığımız bir hata vardı. Rakip bekliyordu bizde geriden rakibi üzerimize çekip arkadaki boşlukları değerlendirmek istiyorduk ama çok uzun top oynadık ve bu bize kontra olarak geri döndü. Normalde oynamak istediğimiz oyun bu değildi." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıya golle başladıklarını hatırlatan Kartal, şöyle devam etti:

"2 dakika içinde 2 gol yememiz bizim dengemizi bozdu. Gol pozisyonlarına baktığınız zaman verilere göre eşit. Onlar değerlendirdiler ve galibiyetle ayrıldılar. Her şey bitmedi. Orada biz bu takımı yenebileceğimizi ve bu turu geçebileceğimizi düşünüyoruz. Her şeyin bitmediğini soyunma odasında konuştuk. Çok yoğun bir maç trafiği içerisindeyiz. Hasta, sakat ve cezalı durumlar devam ediyor maalesef. Rotasyon yaparak dengeli bir şekilde daha fazla sakatlıkla karşılaşmamak için en iyi şekilde oyuncularımızı değerlendirmeye çalışıyoruz."

Deplasmanda daha fazla topa sahip olan ve daha fazla kazanmak isteyen bir ekip olarak sahaya çıkacaklarını anlatan Kartal, şunları aktardı:

"Min-jae'nin arka adalesinde sertlik oldu. İkinci yarıya değişiklikle başladık. Oyuncularıma daha sakin kalmamız, daha moralli oynamamız, kendimiz gibi oynamamız gerektiğini söyledim. Topun bizde kalması gerektiğini söyledim. Golü bulduk ama daha sonra 2 tane üst üste yediğimiz gol dengemizi bozdu. Basit gol yemememiz gerekirken bunları yedik. Sonuç olarak bugün kaybettik. Bunu düşünmüyorduk ama bu maçın rövanşı var."

Ferdi'yi hücumda oynatmak istediğini ama eksikler sebebiyle bekte görevlendirdiğini dile getiren Kartal, taraftarlardan oyunculara destek vermelerini rica etti.

Taraftarın desteği olmadan başarı yakalamalarının mümkün olmadığının altını çizen Kartal, şunları kaydetti:

"Ben Fenerbahçeliyim, şikayet edemem. Başkanla yöneticilerle açık açık konuştuk. Devre arası transfer yapmak kolay olmuyor. Bazı oyuncuları istedik. Ciddi girişimler oldu ama kulüpler vermek istemediler. Maliyetleri çok yüksekti. FFP kriterlerinden dolayı alamadık. 1-2 oyuncu vardı alabilirdik ama baktık ara oyuncu gibi almış olmak için oyuncu almayalım dedim. Alacaksak Fenerbahçe’ye yakışır, kaliteli oyuncu almamız gerekiyor dedim."

İsmail Kartal, genç oyunculara güvendiğini ve Çağtay ile Arda gibi oyunculara yavaş yavaş daha fazla süre verebileceğini de sözlerine ekledi.

Ferdi Kadıoğlu: Bu durumu önümüzdeki hafta değiştirebileceğimizi düşünüyorum

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, rövanş için umutlarının olduğunu söyledi.

Zor bir maça çıktıklarını belirten Ferdi, "Hala hayattayız. Futbolda her şey mümkün. İlk yarıda işleri zorlaştırdık, çok fazla uzun top oynadık. Kolay goller yedik. Beraberliği yakaladık ama tekrar yenik duruma düştük. Bu durumu önümüzdeki hafta değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Prag'daki maç için umudumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların kendisine gösterdiği destekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Ferdi, şunları kaydetti:

“Kontratımı menajerim takip ediyor, ben Fenerbahçe’ye odaklanmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu sene çok farklı pozisyonlarda oynadım ama benim için fark etmez çünkü hocamız bana güveniyor ve bana o özgürlüğü veriyor.”