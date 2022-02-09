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Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Tüm doğruları Fenerbahçe yaptı ama futbolun adaleti bize tecelli etmedi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenilerek elenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, şanssız bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Tüm doğruları Fenerbahçe yaptı ama futbolun adaleti bize tecelli etmedi

Ülker Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, hem 11'e 11 hem de 11'e 10 oynanan bölümlerde rakiplerinden çok üstün olduklarını ancak skoru bulamadıklarını belirtti.

Maçın kendi kontrollerinde geçtiğini aktaran Kartal, "Bu akşam maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden, pozisyon üreten, her bölgede baskı kuran takımdık ama golü bulamadık. Golü bulup turu geçmek istiyorduk. Birkaç galibiyet alarak oyuncularımızın öz güvenini geri kazanmasını planlıyorduk. Son saniye böyle bir gol yiyerek elendik, çok üzgünüz. Son zamanlarda yediğimiz gollere bakıyoruz, bize gelen bir şut birilerine çarpıyor gol oluyor. Bizim vurduklarımız rakiplerden, direklerden dönüyor, gol olmuyor. Biraz şanssızlık var. Biraz da oyuncularım baskı altında performanslarını tam ortaya koyamıyor. Bunun da üstesinden gelmek için gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbollarının yeni sistemle her geçen gün daha iyiye gittiğini savunan Kartal, "Futbolumuzun üstüne koyarak geliştiğini ben görüyorum. Her şeyi yaptık, denedik, fakat golü bulamadık. Futbolda çok az rastladığım bir olay oldu bu akşam. Son saniyede baraja çarptı, kaleci kontrpiyede kaldı. Önümüze bakacağız. Biz Fenerbahçeyiz. Elimizden geleni yapıp, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'yi temsil edip, yolumuza devam edeceğiz. En az 6-7 net pozisyonumuz var. Futbolu konuşacaksak, tüm doğruları Fenerbahçe yaptı. Ancak futbolun adaleti bu akşam bize tecelli etmedi. Kayserispor'a tecelli etti." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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