Fenerbahçe tur için avantajı 3 golle aldı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi tur için büyük avantaj yakaladı.

Müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 17. dakikada Emre Mor'un golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada Lincoln Henrique'nin frikik golüyle soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarının hemen başında konuk ekip 10 kişi kaldı. Müsabakanın 27. dakikasında sarı kart gören Stanislav Hofman, 48. dakikada ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu bölümden sonra rakibine karşı daha rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 81. dakikada yine Lincoln Henrique'nin ayağından şık bir golle farkı 3'e çıkardı ve maç bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'da oynanacak.

İlk Yarı

6. dakikada Lincoln Henrique'nin sol köşeden ortasına Valencia'nın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

7. dakikada ceza alanı sağında topu alan Zajc, çalımlarla penaltısı noktasına kadar geldi. Sarı-lacivertli oyuncunun yerden şutu sonrası meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

17. dakikada Fenerbahçe'nin öne geçti. Rossi'nin sol kanattan ceza sahası içine attığı pasla buluşan Lincoln Henrique, topu penaltı noktası civarında bekleyen Emre Mor ile buluşturdu. Emre Mor'un sağ ayağıyla kalecinin soluna doğru plasesinde top ağlarla buluştu: 1-0

45+1. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahası sağ önüne gelen Emre Mor, faulle durduruldu. Serbest vuruşu kullanan Lincoln Henrique'nin barajın üzerinden aşırdığı meşin yuvarlak, sol köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci Yarı

48. dakikada Slovacko 10 kişi kaldı. Hofmann'ın elle müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro, oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı.

58. dakikada ceza sahası önü sol köşede topla buluşan Valencia'nın vuruşunda, top kalecinin ellerinde kaldı.

81. dakikada Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile 3. golü buldu. Sağ kanattan Bruma'nın attığı pasla ceza yayı önünde buluşan Lincoln Henrique, sol ayağının içiyle yaptığı sert vuruşta topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 3-0.

Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe, Slovacka'yı 3-0 mağlup ederek 11 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı rövanş maçı öncesi tur için önemli bir avantaj elde etti.

Emre Mor'un Fenerbahçe formasıyla ilk golü

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Emre Mor, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon ilk 11'de görev aldığı ilk karşılaşmasında golle tanıştı.

Emre, 17. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

Lincoln, hem attı hem attırdı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Lincoln Henrique, skora katkısıyla dikkati çekti.

Sarı-lacivertli formayla bir resmi maçta ilk kez 11'de oynayan 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Slovacko karşısında hem goller attı hem de gol pası verdi.

Lincoln, 17. dakikada Emre Mor'un attığı golün pasını veren isim olurken, 45+1. dakikada attığı şık frikik golüyle takımını 2-0 öne geçirdi. Lincoln, 81. dakikada ise maçın skorunu tayin eden gole imza attı.

Brezilyalı oyuncu, Dinamo Kiev eşleşmesinde her iki maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.

Jesus'un 2. sarı kartı

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, bu sezon 2. sarı kartını gördü.

Sarı-lacivertli takımın başında 3. resmi maçına çıkan Jesus, ilk Dinamo Kiev maçının ardından Slovacko karşısında da sarı kartla uyarıldı.

Jesus, maçın 54. dakikasında hakeme itiraz sebebiyle sarı kart aldı.

Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik: Takımımı övmek isterim, çok iyi şekilde mücadele verdiler

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Svedik, bu maçta her şeyin kendi aleyhlerine geliştiğini belirterek, "İlk 20 dakika boyunca gol yemeden maçı sürdürebilme amacımız vardı ama başaramadık. İlk golden sonra fırsatlar yakaladık. Bazı şanslarımız oldu ama bunları gole çeviremedik. Fenerbahçe'nin gol atması ve ilerleyen dakikalarda gördüğümüz kırmızı kart planı bozdu. Takımımı övmek isterim, çok iyi şekilde mücadele verdiler. Bu maçta Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu. Gollere engel olamadık. Bizim açımızdan zor bir maç oldu ama iyi bir deneyim elde ettik." dedi.

İki takımın futbolcu kalitelerinin maç sonucuna ne kadar etki ettiği yönündeki soruya Svedik, "Tabii ki bizim futbolcularımızın niteliği ve kalitesinin daha ağır basmasını beklemiyordum. Ancak takım ruhuyla iyi bir maç çıkarırız diye düşünüyorduk. Maalesef kazanan taraf olamadık. Sadece futbolcu farkı değil, genel olarak Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu." diye konuştu.

İkinci yarıda 10 kişi kalmalarıyla ilgili olarak Çek teknik adam, "Kırmızı kartla alakalı bir yorum yapmak istemem çünkü sarı kartla alakalı pozisyonu yeniden izlemem gerekiyor. Bunun adil bir kart olup olmadığını bilemiyorum ama genel olarak 10 kişi kaldıktan sonra daha çok enerji sarf etmemiz gerekti. Bu da maç stratejimize etki etti." ifadelerini kullandı.

Martin Svedik, oyuncuları hakkında çok konuşmak istemediğini aktararak, "İki gol yedikten sonra daha az oyuncuyla maçı kontrol altında tutmamız gerekirdi. Ama maalesef bunu yapamadık ve bir gol daha yedik. Cumartesi ligimizde buna benzer bir gol kalemizde görmüştük. Yine aynı hata oldu. Önemli olan deneyimlerden ders çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Bu tarz oynadığımız Avrupa maçları, lig ritmi için önemli

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, "Taraftarı mutlu etmek istiyorduk. Bugün de Dinamo Kiev maçındaki gibi bizi desteklemeleri harikaydı. Güvenlerini kazanabilmek için bu galibiyeti onlara hediye etmek istedik." dedi.

Portekizli hakemin attıkları golü iptal etme nedenini anlayamadığını ve pozisyonu defalarca izleyip bir şey bulamadığını kaydeden Jesus, "Bu tarz oynadığımız Avrupa maçları, lig ritmi için önemli. Pazartesi lig bizim için başlıyor. Büyük hedeflerimizden biri Süper Lig" diye konuştu.

"Kadro derinliği önemli"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan deneyimli teknik adam, Süper Lig öncesi kadro kıyaslaması istenmesi üzerine, şöyle konuştu:

"Rakiplerimizin yaptığı transferleri görüyorum, oyuncularını tanıyorum. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş bizim ligdeki büyük rakiplerimiz. Herkes iddialı başlıyor. Şampiyonluk iddiası bu sezon kolay olmayacak. Rakipler de güçlü biz de güçlüyüz. Henüz kadro tamamlandı diyemem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz. Elimizdeki mevcut kadrodan memnunuz. Birden fazla opsiyonumuz var. Üç günde bir maç yapacağımız için kadro derinliği önemli oluyor. Pazartesi oynanacak maçta belki değişiklik yapıp, daha taze kanları sahaya sürebiliriz."

Defansif kurguda ikinci yarı yaptığı değişikliğe değinen Portekizli çalıştırıcı, "Rakibin kırmızı kartından sonra geride 3 oyuncu bulundurmamıza gerek yoktu. Arao'yu ileri çektik. Atak yaptığımız zaman geride üçlü yapıyoruz, savunmada üçlü oynamıyoruz. Kırmızı karttan sonra geride 2 oyuncunun olması yeterli diye düşündük. Defans yaptığımız anlarda diziliş farklı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularının performansına değinen Jorge Jesus, sözlerine şöyle devam etti:

"Gustavo'nun iki avantajı var. Geleli bir hafta oldu ama birinci avantajı Flamengo'da benimle 2 yıl çalıştı. Benim fikirlerimi biliyor ve ben de onu tanıyorum. İkinci avantajı Brezilya Ligi'nden geldi ve orada 16-17 maç oynadı. Maç ritmini kazanmış bir isim. Zajc milli takımdan dolayı kampa geç katıldı. Dolayısıyla 4 haftadır çalışıyor ve yeterli bir süre değil. İsmail Yüksek ve Arao'nun aksine maç ritmi 90 dakika çıkaracak seviyede değil. Crespo da sakatlık sebebiyle maç kondisyonu olarak istenilen seviyelere yetişemedi. Emre Mor farklı bir oyuncu, iyi oynadı. 90 dakika oynayacak durumda değil şu an. Onun sergilediği oyundan memnunum." şeklinde konuştu.

Arda Güler'in taraftarlarca sevilmesi ve yeteneğiyle ilgili de konuşan deneyimli hoca, "Her futbolcu için taraftarın sevgisini, desteğini hissetmek çok önemlidir. Daha öz güvenli olmasını sağlar. Kendisi 17 yaşında ve çıkması gereken basamaklar var. Fiziksel olarak hem Avrupa hem Türkiye Ligi için kendini geliştirmesi gerekiyor. Yavaş yavaş bunları yapacağız. Hiçbir adımı atlamasını istemiyoruz. Taraftarın göstermiş olduğu sevgi de ona yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus, takımda yabancı sayısının çok fazla olmasına ilişkin bir soruya, "Ben geldiğimde bu oyuncuların bir kısmı takımda vardı. Bütün takımların sene başında yaşamış olduğu problem. Her takım karşılaşır. Bizim seçimler yapmamız gerekecek. Pazartesi ilk lig maçında seçimi yapmamız gerekiyor. Normal, doğal bir durum bu. Benfica, Flamengo'da ya da başka bir takımda da bu durumlarla karşılaşabilir." yanıtını verdi.

Ligde Trabzonspor ile birlikte şampiyonluk favorisi olarak gösterilmeleri ve santrafor transferinin buna etkisiyle ilgili ise Jesus, "Trabzonspor'un favori olarak görülmesi normal, son şampiyon. Bu durum gayet normal. Fenerbahçe de şampiyonluğu kazanmak için en güçlü adaylardan biri. Galatasaray da aynı şekilde. Tabii ki bir santrafor almak istiyoruz ama bir santrafor almamız bir önceki cevabı değiştirmez." diyerek sözlerini tamamladı.

Emre Mor: Sezon sonunda güzel şeyler başarma şansımız olduğuna inanıyorum

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, sezon sonunda başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan ve 3-0 kazandıkları Slovacko maçının ardından basın mensuplarına konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Bir azmimiz ve hedefimiz var. Maç maç gitmek durumundayız. Pazartesi oynayacağımız lig maçını da kazanmak istiyoruz. Kazanacak kaliteye de sahibiz." ifadelerini kullandı.

Büyük bir kulübü temsil ettiklerini vurgulayan Emre, "Hedefimiz zaferler kazanmak. Zamanla oynadığımız oyunun iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Ben sezon sonunda güzel şeyler başarma şansımız olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

İyi bir maç çıkardıklarını ancak geliştirmeleri gereken yönler bulunduğunu anlatan Emre, şunları kaydetti:

"3-0'lık bir galibiyet bizim için keyif verici bir sonuç oldu. Gelecek maç için avantajlı bir sonuç elde ettiğimizi söyleyebilirim. Galibiyetten ötürü mutluyum. Yeni hocamızla beraber yeni şeyler deniyoruz. Bu da biraz zaman gerektiriyor. Bana göre zamanla her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum. Son maçın ardından (Dinamo Kiev) hocamızla konuştum. Görmüş olduğumuz bir kırmızı kart vardı. Benim için de o dakikalarda performans ortaya koymak zor olmuştu. Fiziksel açıdan kendi adıma yeterli olamadım. Dolayısıyla bunu hocamızla konuşmuştuk. Sonra beni tekrardan ilk 11'de sahaya sürdü. Ben de elimden gelenin en iyisini göstermek istedim. Onun bana güvenini yerine getirmek istedim. İyi bir performans sergilemeye çalıştım."