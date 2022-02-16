  • BIST 2.038,16
  • Altın 805.06645
  • Dolar 13.5977
  • Euro 15.4543
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -4 °C
»

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'ı konuk edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında yarın Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'ı konuk edecek

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Türkiye Kupası'na ise veda eden sarı-lacivertli ekip, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacağı rakibini yenerek taraftarını sevindirmek ve rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor.

Sarı-lacivertli takımda tedavisine devam edilen İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak.

Elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve özel maskeyle çalışmalara başlayan Serdar Dursun ile sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Mesut Özil'in ise kadroda yer alması bekleniyor.

Çekya ekipleriyle 11. müsabakasını oynayacak
Fenerbahçe, Çekya temsilcileriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, 4 farklı Çekya ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.

Avrupa kupalarında 239. maçına çıkacak
Fenerbahçe, Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 239. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 238 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 100 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 297 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 348 gol gördü.

Slavia Prag'ta teknik direktör Trpiskovsky, İstanbul'a getirilmedi
Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky, sağlık sorunları nedeniyle takımının başına yer alamayacak.

Çek teknik adamın yanı sıra sakatlığı bulunan Lukas Masopust, Fenerbahçe maçının kafilesine dahil edilmedi. Slavia Prag, müsabakaya yardımcı antrenör Zdenek Houstecky yönetiminde çıkacak.

Çekya Birinci Futbol Ligi'nde averajla lider durumunda bulunan Slavia Prag'ın en önemli oyuncuları arasında yer alan Jan Kuchta ile Nicolae Stanciu, ara transfer döneminde takımdan ayrıldı. Çek santrfor Kuchta, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına, Rumen orta saha Stanciu ise Çin temsilcisi Wuhan Three Towns'a transfer oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe-Slavia Prag maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek15 Şubat 2022 Salı 12:57
  • Trabzonspor'un hücum oyuncuları durdurulamıyor15 Şubat 2022 Salı 12:20
  • Beşiktaş'ın son anlardaki kaybı büyük15 Şubat 2022 Salı 12:19
  • Lucescu'nun gündeminde Ukrayna-Rusya gerilimi yok15 Şubat 2022 Salı 12:19
  • NBA'de Bulls, Spurs'ü DeRozan'ın 40 sayısıyla yendi15 Şubat 2022 Salı 10:48
  • Aşıyla ilgili tutumunu değiştirmeyen Djokovic turnuvalara katılamamaktan korkmuyor15 Şubat 2022 Salı 10:47
  • Formula 1'de sprint yarışlarına bu sezon da devam edilecek15 Şubat 2022 Salı 09:07
  • CAS'tan doping tespit edilen Rus patenci Valieva'nın olimpiyatlarda yarışmasına onay14 Şubat 2022 Pazartesi 14:31
  • Hava Sporları Federasyonu, Cumhuriyetin 100. yılında gökyüzünü rengarenk yapmayı planlıyor14 Şubat 2022 Pazartesi 13:50
  • Galatasaray'da Torrent için karar verildi14 Şubat 2022 Pazartesi 13:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti