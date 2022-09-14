  • BIST 3.392,43
  • Altın 998.663
  • Dolar 18.2503
  • Euro 18.2266
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Rennes'e konuk olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Rennes'e konuk olacak

Roazhon Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.

Sarı-lacivertliler, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor.

Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 248. maçına Rennes karşısında çıkıyor
Fransa'nın Rennes takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 248. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 91 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 314 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 359 gol gördü.

Kupa 2'de 130. maç
Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 130. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 129 müsabakada 56 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 179 gol gönderirken, kalesinde 163 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 75 maça çıktı. Bu müsabakalarda 38 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 107 gol atarken, 72 gol yedi.

Fenerbahçe'yi az sayıda taraftar destekleyebilecek
Rennes-Fenerbahçe karşılaşmasını az sayıda Türk taraftar yerinde takip edebilecek.

Normal şartlarda 12 Eylül Pazartesi günü yerel saatle 15.00'te herkese satılabilecek biletler, UEFA ile yapılan görüşmenin ardından misafir takıma az sayıda ayrıldı.

Görüşmelerin ardından 'Yüksek riskli maç' ilan edilen karşılaşmayı, kombinesi bulunan 19 bin Rennes taraftarı yerinde izleyebilecek.

Misafir tribününde ise bin 350 taraftar yer alacak.

5 isim yok
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 5 isim yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos, Novak ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare UEFA listesine yazılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

Muhtemel 11
Fenerbahçe'nin Rennes karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Henrique, Szalai, Peres, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Alioski, King, Pedro, Batshuayi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor Abdullah Avcı ile eski günlerini arıyor13 Eylül 2022 Salı 11:32
  • Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın yenilmezlik serisine son verdi13 Eylül 2022 Salı 09:54
  • Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor'u 3-2 yendi13 Eylül 2022 Salı 09:52
  • Ersin Destanoğlu için flaş iddia! İşte oynatılmama nedeni13 Eylül 2022 Salı 09:32
  • Konya'da yonca ekili tarlada obruk oluştu12 Eylül 2022 Pazartesi 16:14
  • Arda Turan futbolu bıraktı12 Eylül 2022 Pazartesi 16:12
  • İspanya'da gündem Enes Ünal12 Eylül 2022 Pazartesi 12:38
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başlıyor12 Eylül 2022 Pazartesi 10:35
  • Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı12 Eylül 2022 Pazartesi 10:35
  • Bruma gerçekleri! Tarihi transfer skandalı12 Eylül 2022 Pazartesi 10:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti