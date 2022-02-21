Fenerbahçe, üst üste 2. galibiyetini elde etti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-0 yenerek ligde üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya rotasyonlu bir kadroya başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda gol bulmayı başaramadı. Maçın ikinci yarısına daha etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede baskı kurmayı başardı. Müsabakanın 65. dakikasında Miguel Crespo'nun ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı 67. dakikada Serdar Dursun gole çevirince sarı-lacivertliler öne geçti. 79. dakikada kalecinin müdahalesiyle yerde kalan Serdar Dursun, penaltı için ikinci kez topun başına geçti ve 81. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

İlk yarı golsüz sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

23. dakikada Fenerbahçe savunmasında Çağtay'ın kontrol edemediği topu kapan El Kaabi'nin aşırtma vuruşunda kaleci Altay son anda meşin yuvarlağa müdahale etti. Sonrasında ceza sahası dışına açılan topu Altay taça gönderdi.

35. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Hatay ceza sahası önünde topla buluşan Arda, rakibinden kurtuldu, ceza yayı içinde yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

37. dakikada ev sahibi takım, Hatay yarı sahasının ortalarından serbest vuruş kazandı. Arda'nın altı pas önüne gönderdiği topa Tisserand vurdu, yere de çarpan topu kaleci Munir kornere çeldi.

45. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Rossi, rakibinden kurutulup, ceza sahasına yaklaştı. Açısını düzelten Rossi'nin ayak içi şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

45+1. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Adekugbe'nin, yerden penaltı noktasına gönderdiği topa El Kaabi gelişine vurdu. Kaleci Altay soluna uzandı ve meşin yuvarladı kontrol etti.

İkinci yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi

59. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Lobjanidze penaltı noktası önünde bulunan Saint-Louis'e yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden gelişine şutunda Altay gole izin vermedi.

65. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Crespo, Hatayspor ceza sahasında El Kaabi ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun, kaleci Munir ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

73. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Fenerbahçe savunmasından atılan uzun topa Hatay savunmasında Sackey kafayı vurdu. Kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topu önünde bulan Serdar Dursun, çok sert vurdu, meşin yuvarlak çatala çarptı ve ardından auta çıktı.

76. dakikada konuk ekip etkili geldi. Fenerbahçe ceza sahası önünde Çağtay ile girdiği hava topu mücadelesini kazanan Lobjanidze, uygun pozisyondaki Kahraba'ya pasını attı. Bu oyuncunun köşeye yerden şutunu kaleci Altay sağına uzandı ve iki hamlede kontrol etti.

79. dakikada ev sahibi takım bir penaltı daha kazandı. Kaleci Munir'in ayağından açılan topu kapmak isteyen Serdar Dursun ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi. 81. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun topu ağlara yolladı: 2-0.

Mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Serdar Dursun gol sayısını 9'a çıkardı

Fenerbahçe'nin santrforu Serdar Dursun, bu sezon ligde gol sayısını 9'a yükseltti.

Karşılaşma öncesinde ligde 7 golü bulunan tecrübeli golcü, Hatayspor'a attığı 2 penaltı golüyle gol sayısını 9'a taşıdı.

Serdar Dursun, 87. dakikada yerini Burak Kapacak'a bıraktı.

Tribünlerden Arda ve Çağtay'a destek

Fenerbahçeli taraftarlar, maç boyunca genç oyuncuları Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp'a destek verdi.

Karşılaşma öncesi oyuncularını alkışlarla desteleyen sarı-lacivertli taraftarlar, maç içinde de futbolculara destek oldu.

Arda, 73. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken, tribünlerde oyundan çıkan genç oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu.

Altay'dan kritik kurtarışlar

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, yaptığı kurtarışlarla beğeni topladı.

Atakaş Hatayspor'un her iki yarıda da müsait durumdaki gol şanslarında başarılı kurtarışlara imza atan Altay, rakiplerine gol şansı tanımadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar da Altay'a yaptığı kurtarışların ardından sevgi gösterisinde bulundu.

"Vasat bir futbol oynandı"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, vasat bir futbol oynandığını ve yedikleri iki penaltı golüyle mağlup olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Savaş, ikinci penaltıya itirazları olmadığını ancak ilk penaltıya ilgili yorumu kamuoyuna bıraktıklarını belirtti.

Vasat bir futbol oynandığını ve iki takımın birbirlerine üstünlüğünün bulunmadığını aktaran Lütfü Savaş, "İkinci yarı iki penaltı var, bugüne kadar hakemlerden, rakip ve federasyonla ilgili hiçbir şey konuşmadık, bugün de konuşmayacağız. Akşama televizyonlardan hakem hocaları ilk penaltıyı değerlendireceklerdir. İkinci penaltıda kalecimiz biraz hata yaptı ve ikinci golü yedik. Bizim de değerlendiremediğimiz fırsatlar vardı, yüzde yüz kaçırdığımız gol vardı. Sonuçta büyük bir camiaya karşı 2-0 mağlup olduk." şeklinde konuştu.

Atakaş Hatayspor'un iki yıldır Süper Lig'e renk kattığını aktaran Savaş, şöyle konuştu:

"Yolumuza devam edeceğiz, kalan maçlarda galip gelmeye çalışıp ilk 10’da bitirmek istiyoruz ama Avrupa’da olursa da mutlu oluruz. Takımımızdan memnunuz, ekonomik olarak da mütevazi bir takımız, bu kadroyla buraya gelmek bizi çok mutlu etti ama sonraki 12 maçlık performans ligdeki yerimizi belirleyeceğiz. Her sene düşme potasındaki takımlardan biri gözüyle bize bakılıyordu ama iki yıldır da düşecek takım gibi oynamıyoruz. Yeni olmamıza rağmen takımımızı başarılı buluyoruz. Bugün her iki takım da vasat bir futbol oynadı ve sonuç itibarıyla Fenerbahçe 2-0 kazandı. Hep 'ilk 10’da olmak istiyoruz' dedik, 'Avrupa olursa mutlu olacağız' demiştik. Daha lig bitmiş değil, 12 maç var. Geçen sene ilk 5’e girseydik gidiyorduk, son iki maçtaki talihsizliklerle 6. olduk."

"1 puana üzülecek olurken, eli boş döndük"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, 1 puana üzülecekleri bir karşılaşmadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük camialarından birine karşı kendi stadında bu kadar pozisyona girmiş olmanın önemine değindi.

Pozisyonları sonuçlandırmada problem yaşadıklarını ancak savunmada iyi olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önemli fırsatlar yakaladık. Maça istediğimiz gibi başladık. Rakibimizi 2. bölgede karşılayarak geçiş oyunu oynamaya çalışıyorduk. Bu statta böyle bir takıma karşı bu kadar pozisyona girmek kolay değil. Sonuçlandırmada sıkıntı yaşadık. Rakibimize net pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Belki burada 1 puana üzülecek olurken, eli boş döndük. Önümüzdeki haftaya hazırlanacağız."

"Haklı bir galibiyet elde ettik"

Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Slavia Prag maçından sonra önemli bir rotasyona gittiklerini belirtti.

Gençleri 11'de oynattığını ve beklediği performansı aldığını ifade eden Kartal, "Slavia Prag ile ikinci maça daha güçlü çıkmak için rotasyona gittik. Bu rotasyona giderken gençlerimizi de 11'de oynattım. Onlarda A takım oyuncusu. Hem Fenerbahçe hem de Türk futbolunun geleceğine inandığımız oyuncular. Bugün güzel bir referans elde ettiler ve sınavı geçtiler. Onlar da bu takımın önemli oyuncuları olduklarını gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuları kazanarak kadro kalitesini ve derinliğini artırdıklarını dile getiren Kartal, şöyle devam etti:

"Bugün neyi planladıysam gollerden oyuncu değişikliklerine kadar her şeyi başardık. Sonuç olarak hak ettiğimiz bir oyunla ve mücadeleyle pozisyonlara girdik. Rakibimiz 2. bölge savunmasını iyi yapan ekiplerden biri. Etkili kontra atakları oldu. Haklı bir galibiyet elde ettik. Biz teknik direktörler için rotasyon demek oyuncuları gözlemlemek demek. Sakatlıkları engellemek ve takım içi rekabet açısından önemli. Genç oyuncularımı oynattım, 9 oyuncumu oynatmayarak cesaret gösterdim. Oyuncularıma inandım, onlar da karşılık verdiler."

İsmail Kartal, Burak Kapacak'tan daha özgüvenli oynamasını ve saha içinde kendi gibi olmasını istediğini de sözlerine ekledi.