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Fenerbahçe, yükselişe geçti

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen Fenerbahçe, 5 maçta hanesine 13 puan yazdırdı.
Fenerbahçe, yükselişe geçti

Ligde son mağlubiyetini 24. haftada Medipol Başakşehir karşısında yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra çıktığı 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Bu süreçte GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe, lider Trabzonspor ile de berabere kaldı.

Söz konusu karşılaşmalarda 12 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 5 gol gördü. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fenerbahçe, dış sahada da art arda 3. galibiyetini elde etti.

Oynadığı 29 karşılaşmada 50 puan toplayan sarı-lacivertli takım, ikinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan gerisinde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, 30. haftada ağırlayacağı Konyaspor'u mağlup ederek ikincilik yolunda iddiasını artırmayı hedefliyor.

Arda Güler, profesyonel kariyerinin ilk golüyle kulüp tarihine geçti
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Profesyonel kariyerinde ligdeki ilk maçına ikinci haftada Fraport TAV Antalyaspor karşısında çıkan 17 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin Alanyaspor'u 5-2 yendiği müsabakada ise ilk golünü kaydetti.

Söz konusu karşılaşmanın 74. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan Arda, 2-2 devam eden maçın 78. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı.

Sahadaki öz güveniyle dikkati çeken Arda Güler, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncu unvanını elde etti.

Altay Bayındır kalede güven veriyor
Fenerbahçe, milli kaleci Altay Bayındır'ın dönüşüyle ligde çıktığı son 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Ligin 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada yaşadığı sakatlık nedeniyle omzundan ameliyat edilen 23 yaşındaki file bekçisi, uzun bir süre forma giyemedi.

Altay, uzun süreli sakatlığının ardından 25. haftadaki GZT Giresunspor maçıyla formasına kavuştu. Altay Bayındır, son 5 müsabakada yaptığı kurtarışlarla sarı-lacivertlilerin yakaladığı çıkışta önemli pay sahibi oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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