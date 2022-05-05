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Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi devam etti

Fenerbahçe, 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi devam etti

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edilirken, Kim Min-Jae günü takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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