Fenerbahçe'de Beşiktaş mesaisi devam etti

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edilirken, Kim Min-Jae günü takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.