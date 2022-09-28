Fenerbahçe'de Filip Novak'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Çek futbolcusu Filip Novak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, Filip Novak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelre yer verildi:

"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe'ye 2020'de Trabzonspor'dan bedelsiz gelen Novak, geçen sezon 27 maçta forma giyip, 3 gol+3 asist üretmişti.

Çekyalı sol bekin, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile her konuda anlaştığı ve önümüzdeki günlerde transferin resmiyete kavuşacağı belirtildi.

FILIP NOVAK KİMDİR?

Filip Novak, 26 Haziran 1990'da Çekya'nın Prerov kentinde dünyaya geldi. Futbola Zlin'de başlayan Novak, Tescoma ve Jablonec'te forma giydi.

2015 yazında Midtjylland'a 140 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu ve burada 2.5 yıl forma giydi. 2018'in devre arasında Trabzonspor'a 1.9 milyon Euro'ya imza atan Çekyalı bek, 2020 yazında sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'yle mukavele imzaladı.

1 yıl daha sözleşmesi kalan ve kadro dışı bırakılan 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro...