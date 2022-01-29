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Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı

Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da gerçekleştirdiği kamp ile değerlendiren Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Attila Szalai, kampa katıldı. Szalai antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı, İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Fenerbahçe'de İrfan Can ve Szalai, Antalya kampına katıldı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'na verilen arada Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal, antrenman öncesi daha önceki günlerde olduğu gibi sahada oyuncularıyla kısa süreli toplantı yaptı. Sarı-lacivertlilerin antrenmanı koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman çalışma, pas ve yükleme organizasyonlarıyla devam etti.

GUSTAVO VE SERDAR AZİZ, DÜZ KOŞU GERÇEKLEŞTİRDİ

Sarı lacivertlilerin antrenmanında kampa yeni katılan Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci de yer aldı. Szalai, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı koşu yaptı. Fenerbahçe'de dün akşam yapılan antrenmanda hafif sakatlanan Gustavo tedbir amaçlı, sakatlığı süren Serdar Aziz takımdan ayrı bireysel koşu çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Filip Novak ise günü tedaviyle tamamladı. Sarı lacivertli takım çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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