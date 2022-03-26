Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları sürüyor

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, milli oyunculardan yoksun yapıldı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, pas ve hücum varyasyonları çalıştı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.
Sarı-lacivertli ekipte; Ferdi Kadıoğlu bireysel çalışmalar yaparken, Attila Szalai ise günü tedavi ile noktaladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.