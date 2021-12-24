  • BIST 1.891,28
  • Altın 681.95049
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -14 °C
»

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla çalıştı

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse rejenerasyon çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Altay Bayındır günü bireysel çalışmalarla, Mergim Berisha ve Ferdi Kadıoğlu ise tedaviyle geçirirken; Serdar Aziz solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PFDK, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe ceza verdi24 Aralık 2021 Cuma 10:16
  • TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Trabzonspor'un cezasını onadı24 Aralık 2021 Cuma 10:16
  • Medipol Başakşehir yarın lider Trabzonspor'a konuk olacak24 Aralık 2021 Cuma 10:15
  • Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek24 Aralık 2021 Cuma 10:12
  • Futbol'da haftanın programı24 Aralık 2021 Cuma 09:30
  • Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna: Biz inandığımızı tekrar yaşamaya geldik23 Aralık 2021 Perşembe 16:51
  • Fenerbahçe uzun süre 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük'ü yenemedi23 Aralık 2021 Perşembe 09:34
  • Trabzonspor'da kar altında antrenman22 Aralık 2021 Çarşamba 23:09
  • Gaziantep FK- Aytemiz Alanyaspor maçının ardından22 Aralık 2021 Çarşamba 23:03
  • Milli tekvandocu Kübra Dağlı, 2022'de dünya şampiyonluğu hedefliyor22 Aralık 2021 Çarşamba 16:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti