Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand takımla çalışmalara başladı.