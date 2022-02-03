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Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan antrenmana çıktı

Sezon başında kiralandığı İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan Fenerbahçe'ye dönen milli futbolcu Ozan Tufan, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan antrenmana çıktı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Satın alma opsiyonuyla kiralandığı Watford ile Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmaya göre sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyecek Ozan Tufan, idmanda yer aldı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mesut Özil ve Altay Bayındır takımdan ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Luiz Gustavo ile Filip Novak günü tedavi programlarıyla tamamladı. Milli takımlardan dönen Marcel Tisserand ve Kim Min-jae ise takımla çalıştı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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