Fenerbahçe'de stoper operasyonu! 4 aday var

Kim’in gidişinin ardından Fenerbahçe’de savunma takviyesi öncelik haline geldi. Gündeme gelen birçok isim olsa da Sarı-Lacivertliler’in listesinde 4 oyuncu ön plana çıkıyor.

Kim’in gidişinin ardından Fenerbahçe’de savunma takviyesi öncelik haline geldi. Yönetim, belirlenen isimler için hemen kolları sıvadı. Gündeme gelen birçok isim olsa da Sarı-Lacivertliler’in listesinde 4 oyuncu ön plana çıkıyor. İşte son gelişmeler...

Rodrigo Caio liste başı

Teknik direktör Jorge Jesus, Willian Arao’nun ardından Flamengo’dan bir başka eski öğrencisi, Caio’yu istiyor. Fenerbahçe Yönetimi, Brezilya ekibinin bir kez daha kapısını çalarak 29 yaşındaki stoperin mali şartlarını soracak.

5 kez Brezilya Milli Takımı’nın da formasını giyen Caio, Sao Paulo altyapısından yetişip, yıllarca bu kulüpte oynatıktan sonra 2019’un ocak ayında Flamengo’ya 7 milyon Euro’ya imza atmıştı. Başarılı oyuncunun İtalyan pasaportu da bulunuyor.

Pablo Mari gelmeye hazır

Jorge Jesus’un bir başka öğrencisi... Mari, Flamengo’daki başarılı performansı sonrası 29 Ocak 2020’de sürpriz bir şekilde Arsenal’a transfer olmuştu. Ancak burada beklentileri karşılayamadı.

İspanyol savunmacı geçen sezonu Udinese’de kiralık geçirdi. İngiliz ekibi, Mari’yi kadroda düşünmüyor ve bu kez bonservisiyle göndermek istiyor. 29 yaşındaki stoperin, kurulan ilk temasta Sarı- Lacivertliler’e yeşil ışık yaktığı kaydedildi. İlk teklifin 3 milyon Euro olması bekleniyor.

Genç yetenek Penetra

Gözlemci ekibi ve Jesus’un yönetime sunduğu isimlerden biri de Famalicao’nun yıldızı Alexandre Penetra. 20 yaşındaki oyuncu Benfica altyapısından Famalicao altyapısına transfer olmuş, geçen sezon ise A takıma yükselmişti.

Penetra, ilk sezonunda performansıyla dikkatleri üzerine geçti, takımının en iyilerinden biri olmayı başardı. Fenerbahçe, genç savunmacı için girişimlere başladı. Portekiz basınına göre Famalicao, Penetra için 6 milyon Euro istese de yönetim, pazarlıkla bu rakamı düşürmeye çalışacak.

Ruben Samedo listede ama...

Portekizli stoper, menacerler tarafından Fenerbahçe’ye önerilmişti. Semedo, saha içindeki yetenekleriyle göz doldursa da saha dışı vukuatları yüzünden yönetimin çekincesi var.

28 yaşındaki futbolcu, Villarreal’de oynarken silahlı kavgaya karışmak, beyzbol sopasıyla adam yaralamak, tartıştığı birinin evini basıp alıkoymak ve tehdit gibi suçlamalar nedeniyle 3 kez göz altına alınmıştı. İspanyol ekibi de sözleşmesini feshetmişti. Semedo’nun maliyeti uygun olsa da yönetimin ciddi çekinceleri var.