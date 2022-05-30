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Fenerbahçe'den Emre Mor için teklif

Fenerbahçe'nin, ligin ikinci yarısında müthiş bir performans gösteren Emre Mor için Fatih Karagümrük'e teklifte bulunduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'den Emre Mor için teklif

Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaparak sezonun ikinci yarısında Karagümrük ile yıldızı parlayan Emre Mor'a talip oldu. Önceki gün Kadın Futbol Süper Ligi yarı final maçında Karagümrük'ün evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçı Vefa Stadı'nda izleyen başkan Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir araya geldi.

Yaklaşık 70 dakika sohbet eden ikilinin gündemi ise Emre Mor'du. Genç oyuncuyu istediklerini söyleyen Başkan Koç'un, bu transferi takas artı para formülüyle bitirmeyi planladığı öğrenildi.

HURMA'DAN YEŞİL IŞIK

Genç futbolcu için 5-6 milyon Euro civarında bonservis beklentisi olan Başkan Hurma'nın görüşmede kapıyı açık bıraktığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için gözden çıkardığı oyuncu ise kadro dışı bırakılan Ozan Tufan…

27 yaşındaki futbolcunun yanı sıra bir miktar para karşılığında Emre'yi renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki günlerde resmi adımları atarak işi bitirmeyi düşünüyor.

Bu sezon 29 maçta forma giyen Emre Mor, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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