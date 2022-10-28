Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş!

UEFA Avrupa Ligi beşinci grup mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi.

Gruptan çıkmayı 4. haftadaki maçlar sonrası garantileyen sarı-lacivertliler, Rennes'e karşı 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Maçın başında öne geçtiler

Konuk ekip Rennes, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında öne geçti. Sol kanattan Truffert'in ortasında Amine Gouiri takımını öne geçirdi. Bu golden önce orta alanda Ugochukwu ile girdiği ikili mücadeleyi İrfan Can kaybetti. Fenerbahçeli futbolcular, İrfan'a faul yapıldığı yönünde itirazda bulundu ancak karar değişmedi.

Farkı 2'ye çıkardılar

Rennes, 16. dakikada durumu 2-0'a taşıdı. Fenerbahçe'nin çıkarken kaptırdığı topta Benjamin Bourigeaud aradan iyi bir top gönderdi. Kale önünde topla buluşan Amine Gouiri yanındaki Martin Terrier'e bıraktı. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu.

Rennes 3. golü buldu

Rennes'te ilk golü atan Amine Gouiri, 30. dkaikada bir kez daha sahneye çıktı. Fenerbahçe'nin yine çıkarken kaptırdığı topta sağdan Benjamin Bourigeaud'ın ceza sahası içine çevirdiği topta Amine Gouiri düzgün bir dokunuşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

Valencia, ilk yarının sonunda farkı 2'ye indirdi

Fenerbahçe, 42. dakikada Enner Valencia ile farkı 2'ye düşürdü. İrfan Can'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa kale önünde Valencia vurdu ve topu ağlara gönderdi. Rennes soyunma odasına 3-1'lik skorla önde gitti.

Zajc, frikikten golü buldu

Fenerbahçe'de 82. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Miha Zajc ve Arda Güler geçti. Zajc, düzgün bir vuruş yaparak kaleci Doğan'ı avladı ve durumu 3-2'ye getirdi.

Skoru belirleyen gol Emre'den

Fenerbahçe, 88. dakikada Emre Mor ile geri dönüşü gerçekleştirdi. Rennes'in çıkarken kaptırdığı top sonrası ceza sahasında topla buluşan Emre Mor, durumu 3-3'e getirdi. Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe, böylelikle 2. kez Rennes karşısında geriye düştüğü maçlarda puan almayı başardı.

Son hafta rakibimiz Kiev

Bu sonucun ardından iki takım da 11 puana yükseldi. Grubun son haftasında Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak. Rennes ise sahasında AEK Larnaca'yı ağırlayacak.

