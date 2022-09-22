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Fenerbahçe'den TFF'ye dava açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz süreci sebebiyle TFF'ye açılan davada TFF'nin reddi hakim talebinin reddedildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'den TFF'ye dava açıklaması

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Hukuk mücadelemizi tüm kararlığımızla sürdüreceğimizi camiamızın ve kamuoyunun dikkatine sunarız." denildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması; 

"3 Temmuz Kumpası’nın mağduru Kulübümüzün, Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı açtığı tazminat davasının ön inceleme duruşması bugün görülmüştür. Bu duruşmada, mahkeme tarafından öncelikle, davalı TFF’nin 2. kez yapmış olduğu reddi hakim talebi, “bu talebin yargılamayı geciktirme amacı taşıdığı” gerekçesiyle geri çevrilmiştir.

Önemle belirtmek isteriz ki ön inceleme duruşmasında ayrıca davalı TFF’nin söz konusu davanın genel mahkemelerde açılamayacağı ve huzurdaki uyuşmazlığın ancak tahkim nezdinde çözümlenebileceği yönündeki itirazı reddedilmiştir.

Mahkemenin bu ara kararı ile birlikte davada hukuken son derece önemli bir aşama kaydedilmiş olduğunu tüm taraftarımıza duyurmak isteriz.

Dosyanın bir sonraki duruşmasının 6 Aralık 2022 tarihinde saat 11:00'de yapılmasına karar verilmiştir.

Fenerbahçemize karşı yapılan haksızlıkların sonuna kadar karşısında ve takipçisi olacağımızı, hukuk mücadelemizi tüm kararlığımızla sürdüreceğimizi camiamızın ve kamuoyunun dikkatine sunarız."

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