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Fenerbahçe'nin Antalya kampı kadrosu belli oldu

Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da çalışacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin Antalya kampı kadrosu belli oldu

Milli takımlarında bulunan Enner Valencia, Kim Min-jae, Marcel Tisserand, Diego Rossi ile sakatlıklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Bartu Kulbilge, Attila Szalai, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ile Arda Güler, kadroya alınmadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre altyapıdan 10 futbolcunun yer aldığı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Berke Özer, Muhammed Doğukan Demir, Abdullah Kaan Karaca, Furkan Onur Akyüz, Nazım Sangare, Filip Novak, Serdar Aziz, Yiğit Efe Demir, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Ahmet Buğra Güven, Çağtay Kurukalıp, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Miguel Crespo, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Muhammed Gümüşkaya, Dimitris Pelkas, Miha Zajc, Max Meyer, Burak Kapacak, Ali Arda Bulut, Bright Osayi-Samuel, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Melih Bostan, Arda Okan Kurtulan.

Kaynak: Haber Kaynağı
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