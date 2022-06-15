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Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Ukrayna'dan Dinamo Kiev oldu.
Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le eşleşti.

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Dinamo Kiev'de yerli ağırlıklı!

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrası ülkede lig yarıda kalmıştı. Federasyon, puan tablosunun o anki haliyle sezonu bitmiş kabul etti. Dinamo Kiev, ikinci olarak Devler Ligi bileti aldı. Birçok oyuncusunu kiralık gönderen Mavi-Beyazlılar’da oyuncular dönmeye başladı. Ukrayna ekibi, iç saha maçlarını Polonya’da oynayacak. Savaş nedeniyle ülkede futbol dursa da Mircea Lucescu, görevinden ayrılmadı. Rakibimiz Dinamo Kiev , karşımıza Ukraynalı oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıkacak. Stoperler Zabarnyi ve Popov, kanat oyuncusu Tsygankov ve forvet Basedin, dikkat çeken isimler.

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