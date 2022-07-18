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Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Sturm Graz'la karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 2. Tur'da Dinamo Kiev'le ilk maçını 20 Temmuz Çarşamba, rövanşını ise 27 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN OLASI AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'da karşılaşacağı takım da belli olacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi de saat 14:00'te başlayacak.

Muhtemel rakipler:

Partizan (Sırbistan)
Slovácko (Çekya)

BAŞAKŞEHİR'İN DE RAKİBİ BELLİ OLACAK

Medipol Başakşehir'in İsrail ekibi Maccbai Netenya'yı geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi de bugün belli olacak. Kura çekimi saat 15:00'te başlayacak.

Muhtemel rakipler:

Spartak Trnava - Newtown
Breidablik - FK Budućnost Podgorica
Motherwell - Sligo Rovers
AIK - Vorskla Poltava

KONYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Öte yandan Bate Borisov ile karşılaşacak Konyaspor'un UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi de belli olacak.

Muhtemel rakipler:

Sepsi Sfantu Gheorghe - Olimpija Ljubljana
Vllaznia - Universitatea Craiova
Koper - Vaduz
Petrocub-Hincesti - Laçi
Panathinaikos

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