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Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Selçuk Yula

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Selçuk Yula, vefatının 9. yıl dönümünde anılıyor.
Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Selçuk Yula

Ankara'da 1959 yılında dünyaya gelen Selçuk Yula, futbol kariyerine Şekerspor'da başladı. Yula, 1979 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de büyük başarılara imza attı.

Golcülüğü ve penaltı atışlarındaki ustalığıyla öne çıkan Selçuk Yula, sarı-lacivertli takımda 7 sezon top koşturdu. Yula, Fenerbahçe forması altında çıktığı 160 lig maçında 64 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Üst üste iki kez gol kralı oldu
Selçuk Yula, sarı-lacivertli takım ile üst üste iki sezon ligde gol kralı oldu.

Yula, 1981-1982 sezonunda 16, 1982-1983 sezonunda da 19 golle ligin en skorer futbolcusu olma başarısı gösterdi.

Selçuk Yula, Fenerbahçe'de 2 lig, birer Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası ve Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Almanya'ya transfer oldu
Selçuk Yula, 1986 yılında Almanya'nın Blau Weiss Berlin ekibine transfer oldu.

Blau Weiss Berlin ile Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 11 maça çıkan Yula, 2 gol kaydetti.

Almanya kariyeri istediği gibi gitmeyen Yula, bir sezon sonra Türkiye'ye dönerek Sarıyer ile anlaştı.

Selçuk Yula, Sarıyer'de 4 sezon forma giydikten sonra 1991 yılında transfer olduğu Galatasaray'da bir sezon daha oynayıp, futbolculuk kariyerini noktaladı.

1992'de gecikmeli jübile maçı
Futbol kariyerine 1992'de nokta koyan Selçuk Yula, 1998'de gecikmeli jübile maçıyla sahalara veda etti.

Fenerbahçe'de başkanlığa yeni gelen Aziz Yıldırım döneminde organize edilen jübile maçında Fenerbahçe, Erzurumspor ile karşılaşmış ve sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

Jübile maçında sahaya 11 numaralı formayla takım kaptanı olarak çıkan Selçuk Yula, 2. dakikada her iki takımın oyuncularının omuzlarında sahadan çıkmıştı.

Milli takımda 24 maça çıktı
Selçuk Yula, A Milli Takım'da 24 karşılaşmaya çıktı. Unutulmaz futbolcu, ay-yıldızlı forma altında 4 kez ağları havalandırdı.

6 defa Ümit Milli ve 13 defa da 18 Yaş Altı Milli Takım formalarını terleten Yula, aktif spor yaşamının ardından köşe yazarlığı ve spor yorumculuğu yaptı.

53 yaşında vefat etti
Selçuk Yula, 6 Ağustos 2013'te geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Vefatını 2013'te internet sayfasından duyuran UEFA, Yula için "Penaltı Uzmanı" ifadesini kullanmıştı.

Unutulmaz futbolcunun naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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