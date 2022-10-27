Fener'e 3 gol atan Rennes nerenin, hangi ülkenin takımı, Rennes nerede, grupta kaçıncı sırada?

Bu sezon içeride ve dışarıda oynadığı maçlarda elde ettiği başarılı sonuçlarla adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 30 dakikada 3 gol atan Rennes merak konusu oldu. Rennes nerenin, hangi ülkenin takımı, Rennes nerede, grupta kaçıncı sırada?

Son dönemde çıktığı tüm karşılaşmalarda başarılı sonuçlar alarak adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile karşı karşıya geldi… Grupta Jesus yönetiminde namağlup lider olan Fenerbahçe, grubun bir diğer güçlü ekibi Rennes ile kendi evinde mücadele etti. Ancak ilk yarı büyük bir hüsran yaşandı.

Kadıköy'de Fenerbahçe ilk yarının ilk 30 dakikasında kalesinde 3 gol gördü. İkinci yarının sonlarına doğrru aradaki farkı 2'ye indiren Fenerbahçe, ikinci yarıda istediği oyunu oynayarak maçı berabere bitirmeyi başardı.

İlk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Pedro, Valencia

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer

Bu sezon içeride ve dışarıda oynadığı maçlarda elde ettiği başarılı sonuçlarla adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'ye 30 dakikada 3 gol atan Rennes merak konusu oldu. Rennes nerenin takımı , hangi ülkenin futbol takımı , Rennes nerede ? Rennes grupta kaçıncı sırada ? Ren olarak da anılan Rennes takımıyla ilgili merak edilenleri sizler için derledik:

FRANSIZ TAKIMI HIZLI BAŞLADI

Rennes, Fransa'da Breton bölgesinin bir komündür. Eski Brotenya Düklüğü'nde iken başkentti. Rennes "Ille" ve "Vilaine" nehirlerinin birleşme mevkiinde yer almaktadır. Rennes'in belediye sınırları içindeki nüfusu (2012 itibarıyla) 209,860 kişidir ve şehirleşmiş varoşları ile büyük metro Rennes nüfusu 690,467 kişidir. Hem belediye sınırları içindeki şehirler hem de büyük metro alanında şehirler arasında yapılan bir sıralamada Rennes Fransa'da 11. gelmektedir.

Rennes futbol takımı ise, Fransızca telaffuzu "Stade Rennais Football Club"tur. Fransa'da 1901 tarihinde kurulan ve Breton bölgesinin önde gelen bir futbol takımıdır. Maçlarını 29.778 kişilik Roazhon Park adlı statta oynamaktadır.

İLK MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

İstanbul'da karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye ilk yarının ilk 30 dakikasında 3 gol atarak adından söz ettiren Fransız takımı Rennes'le Fenerbahçe ilk maçta ise berabere kalmıştı. Rennes-Fenerbahçe karşılaşması 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu puan durumu tablosu şöyle;

1- Fenerbahçe / 10 puan

2- Rennes / 10 puan

3- AEK Larnaca / 4 puan

4- Dinamo Kiev / 1 puan

İLK YARIYI 3-1 YENİK TAMAMLADIK

Bu arada Rennes-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 3-1 sona erdi.

İkinci yarıda Rennes'te Türk futbolcu Doğan Alemdar oyuna girdi. Rennes'in kalesini Fenerbahçe'ye karşı Doğal Alemdar koruyor. Milli kaleci Doğan Alemdar, Kayserispor'da yetişmiş, Rennes'e transfer olmuştu.

FENER'DE 4 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ BİRDEN

60. dakikada 3-1 yenik olan Fenerbahçe'de 4 oyuncu değişikliği birden yapıldı.

ARDA GÜLER OYUNDA

Fenerbahçe 5. ve son değişikliği Arda Güler ile yaptı. 79. dakikada Arda oyuna girdi.

DAKİKA 82: 3-2 OLDU

Maçta 82. dakika oynanırken Fenerbahçe serbest vuruştan kazandığı golle aradaki farkı 1'e indirdi.

Dakika 89. Fener 3. golü buldu. Emre'nin attığı golle durum 3-3 berabere...

Ve maç sona erdi.

Fener 3 Rennes 3.

Bu skorla Fener grupta liderliğini korudu.

Gazete İlksayfa



