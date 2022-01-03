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Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım tercihini yaptı!

TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını duyurdu.
Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım tercihini yaptı!

TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçeli genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini duyurdu.

Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye’den yana olduğunu ve Türkiye’yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk.” ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Kanada'yı tercih etme hakkı da bulunuyordu.

Daha önce Hollanda alt yaş gruplarında forma giyen Ferdi Kadıoğlu, son olarak Hollanda U21 formasıyla 18 maçta 1 gole imza atmıştı.

Sözleşme görüşmeleri sürüyor

Öte yandan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili müzakereler sürüyor. Genç futbolcunun kontrat görüşmeleri olumlu giderken kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

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