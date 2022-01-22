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Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi resmiyet kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım seçiminin resmileştiğini açıkladı.
Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi resmiyet kazandı

TFF, kısa bir süre önce A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu’nun seçimi'nin FIFA nezdinde de resmiyet kazandığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kısa bir süre önce A Millî Takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu’nun seçimi, FIFA nezdinde de resmiyet kazandı.

Daha önce Ümit ve Genç millî seviyede Hollanda’yı temsil eden Ferdi’nin A Millî düzeyde Türkiye forması giyebilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’nun FIFA’ya yapmış olduğu başvuru bugün itibarıyla sonuçlandı.

TFF olarak, Ferdi Kadıoğlu’na Ay-Yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir millî takım kariyeri diliyoruz."

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