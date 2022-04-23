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Ferrari, dünya genelinde 458 ve 488 model arabalarını geri çağırdı

İtalyan lüks otomotiv üreticisi Ferrari’nin fren sistemine ilişkin sorunlar bildirilen 458 ve 488 model araçlarını dünya genelinde geri çağırdığı bildirildi.
Ferrari, dünya genelinde 458 ve 488 model arabalarını geri çağırdı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Ferrari, 458 ve 488 model araçlarında fren sistemindeki arıza nedeniyle binlerce aracı geri çağırdığını duyururken, "Müşterilerimizin güvenliği önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Araçların geri çağrılmasına sebep olan sorunun temelinde fren hidroliği kapağının düzgün çalışmaması olduğu, söz konusu geri çağırma kararını, bu materyali üreten Ferrari ve Bosch'un birlikte aldığı ifade edildi.

Ferrari'nin kararının, sadece sorunun ilk bildirildiği yerlerden olan Çin'i ilgilendirmediği ve dünya genelinde 458 ve 488 model araçların geri çağrıldığı belirtildi.

İtalyan otomotiv markasının, olası fren sorunları dolayısıyla Çin'deki 2 bin 222 aracın 30 Mayıs’tan itibaren geri çağrılmasına ilişkin prosedürleri de uygulamaya başladığı kaydedildi.

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